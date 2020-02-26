Akraba ziyareti için Bozüyük'e gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akraba ziyareti için Bozüyük'e gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu - Son Dakika

Akraba ziyareti için Bozüyük'e gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

6 saat önce

Ukrayna'dan akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İslamiyet'i araştırarak Müslüman olmaya karar veren Kseniya Bondarenko için müftülükte ihtida töreni yapıldı.

Akraba ziyareti için Bozüyük'e gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu, System.String[]

Ukrayna'dan akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İslamiyet'i araştırarak Müslüman olmaya karar veren Kseniya Bondarenko için müftülükte ihtida töreni yapıldı.

Bozüyük Müftülüğüne gelen Bondarenko, burada yapılan törenle "Zeynep" ismini aldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Müslüman olan Bondarenko'ya ihtida belgesi ve dini kitaplar hediye etti.

Bilecik, Ukrayna, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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