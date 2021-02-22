Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

22.02.2021 00:42

Sakarya'nın Geyve ilçesinde akraba ziyareti kaynaklı koronavirüs vakasında 7 evde bulunan 33 kişi karantinaya alındı. Evlerin bulunduğu bölge giriş ve çıkışa kapatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta akraba ziyareti neticesinde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Sokakta 14 kişinin pozitif çıktığı 7 evde bulunan toplam 33 kişi, 1 hafta süre ile karantina altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca evlerin bulunduğu sokağın yarısı polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Karantinaya alınan evlerin bulunduğu sokağa giden filyasyon ekipleri, gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için karantinanın ilk gününde bölgeye gitti.

33 VATANDAŞ KARATNİNADA

Sokakta görülen vaka artışı sebebi ile karantina kararının alındığını ve 33 vatandaşın 7 gün boyunca evlerinde kalacaklarını ifade eden Orhaniye Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak, "Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta 7 evimiz karantinaya alınmış durumda. Yaklaşık 33 vatandaşımız 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklar. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağımızda görülen vaka artışından sebep böyle bir karar alındı. Sokağımızda gereken tedbirler alındı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ve mahalle muhtarı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için buradayız. Genel durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. 14 vatandaşımızda pozitif vaka görüldü. Şu an için genel durum olarak iyi diyebilirim. Sokak komşuluğundan kaynaklı olabilir, çalıştıkları yerlerden kaynaklı olabilir, şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi

Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

Orhaniye, Hisarcık, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı - Son Dakika


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