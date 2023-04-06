Akrabalar arası küfürleşme kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya üzerinden küfürleştiği 2 akrabasına kurşun yağdırdı

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Gece saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

BİRİ BAŞINDAN DİĞERİ BOĞAZINDAN YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.'nin ise başına isabet etti.

YARALILAR DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.