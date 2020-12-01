Akrabalar arasında arazi kavgası - Son Dakika

Akrabalar arasında arazi kavgası
01.12.2020 09:13
Adıyaman'da, akraba olan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Adıyaman'da, akraba olan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisler sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden kişiler etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri kavga eden her iki grubu olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar