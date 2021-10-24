Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - Son Dakika

Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında arazi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar arasında tartışma çıktı.

DAYISINI OĞULLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

E.G, yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G, Bayram G, Efendi G. ve anneleri Elif G'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selim G. ve Bayram G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNELERİ AĞIR YARALI

Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.