Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde D.A. ile akrabaları H.A, A.A. ve T.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.A, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine gelen emniyet güçleri ile sağlık ekipleri, D.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

D.A'nın cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.A, A.A. ve T.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.