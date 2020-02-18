Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan H.Y. ve A.T. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve B.O ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adapazarı, Karaköy, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:17 Kaynak: AA
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