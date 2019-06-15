Son Dakika Haberleri: Akrabalar arasında kavga: 6 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Akrabalar arasında kavga: 6 ölü, 10 yaralı

4 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavgada ve sonrasında yaralıları taşıyan araçların çarpması sonucu toplamda 6 kişi öldü.

Akrabalar arasında kavga: 6 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavgada ve sonrasında yaralıları taşıyan araçların çarpması sonucu toplamda 6 kişi öldü. Siverek ilçesi Çeltik köyünde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi ölürken, olayın hemen ardından yaralıları taşıyan ve hızlı seyir eden iki araç ise yol üzerinde bulunan Karakoyun Mahallesi'nde ise 2 gence çarparak öldürdü. Her iki olay nedeniyle Siverek Devlet Hastanesi'ne ilk belirlemelere göre 10 yaralı getirildi. Çok sayıda polis ve jandarma ekibi hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı da yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı hastaneyi ziyaret etti. Güvenlik tedbirlerini denetleyen Vali Erin ve beraberindekiler, olay ve yaralılarla ilgili detaylı bilgi aldı. Olayda ölen ve ismi belirlenen 4 kişi ise şöyle:
"Serhan Delen, Zozan İzol, Merve İzol, Rıdvan Buluş". İlçedeki gerginlik sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, kavga, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akrabalar arasında kavga: 6 ölü, 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]