Son Dakika Haberleri: Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

42 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu kavgada taş ve sopalar kullanılırken, yaşanan arbedeyi olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi. Kavgada aynı aileden L.D. (31), Ü.D. (18), H.D. (20) ve Y.D.(14) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.


Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı
Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]