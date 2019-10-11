Son Dakika Haberleri: Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu kavgada taş ve sopalar kullanılırken, yaşanan arbedeyi olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi. Kavgada aynı aileden L.D. (31), Ü.D. (18), H.D. (20) ve Y.D.(14) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.


- Tekirdağ
Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
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