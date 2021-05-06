Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti! Oğlu öldü, babası ağır yaralı - Son Dakika

Öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesi İgnebey köyünde meydana gelen olayda akraba ve komşu olan Halil Y. (52) ve oğlu M.Y. (16) ve Rıza Y. (48) ile oğlu Kadir Y. (23) arasında tartışma yaşandı.

BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kavgaya dönüşünce Halil Y. evinden aldığı silahla baba ve oğlunun üzerine 4 el ateş etti. 23 yaşındaki Kadir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, babası Rıza Y. ise ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yaralanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.