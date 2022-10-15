Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Tıkız müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü - Son Dakika

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