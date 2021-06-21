Akrabalar arasındaki sulama kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan sulama kavgası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden olmuştu. Suruç ilçesine bağlı kırsal Akören Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta iddialara göre, önceki gün gündüz vakti Gülek ailesinin araziyi sulamamak için kullandığı su tarladan yola doğru sızdı.

KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gök ailesi de buğday biçmek için biçerdöveri yoldan geçirirken çamura saplandı. Yaşanan olay nedeniyle Gök ve Gülek ailesinin bireyleri tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAVGA, GECE YENİDEN BAŞLADI

Gece yeniden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan baba Kavas Gök ile oğlu Halil Gök hayatını kaybetti. Hastanede tedavi edilen bir diğer oğlu Mustafa Gök ile karşı taraftan Reşat Gülek de sabah saatlerinde hayatını kaybedince ölü sayısı 4'e yükseldi.

BABA VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Gece yeniden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan baba Kavas Gök ile oğlu Halil Gök hayatını kaybetti. Hastanede tedavi edilen bir diğer oğlu Mustafa Gök ile karşı taraftan Reşat Gülek de sabah saatlerinde hayatını kaybedince ölü sayısı 4'e yükseldi.