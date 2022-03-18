Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı - Son Dakika
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Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı

18.03.2022 00:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akrabalar arasında sosyal medyadan başlayan kavga sokağa taşındı. 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaralandı.

Bodrum meydan muharebesi! Akrabalar arasında anlaşmazlık çıktı, ortalık savaş alanına döndü

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Kavgada yaralanan Erhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı - Son Dakika


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