Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı - Son Dakika

Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşi ve akrabalarının sahip çıkmadığı, tek başına yaşadığı 6 metrekarelik barakada yaşamını yitiren Remzi Polat (82), 10 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşi ve akrabalarının sahip çıkmadığı, tek başına yaşadığı 6 metrekarelik barakada yaşamını yitiren Remzi Polat (82), 10 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen, bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi verdi. İşitme güçlüğü yaşayan, zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı. Polat, dün sabah komşuları tarafından barakasında ölü bulundu.Eşi ve akrabalarının sahip çıkmadığı Remzi Polat için bugün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden gelen 5 yakını ve komşularıyla birlikte toplam 10 kişinin katıldığı cenaze töreni yapıldı. Kılınan namazın ardından Remzi Polat'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Zonguldak, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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