Son Dakika Haberleri: Akrabaları tarafından dövülerek öldürülen çiftçi toprağa verildi
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Akrabaları tarafından dövülerek öldürülen çiftçi toprağa verildi

1 saat önce

MALATYA'da, dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 akrabası tarafından sopalarla dövülerek öldürülen çiftçi Ümit Kartal (50), toprağa verildi.

Akrabaları tarafından dövülerek öldürülen çiftçi toprağa verildi, System.String[]
MALATYA'da, dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 akrabası tarafından sopalarla dövülerek öldürülen çiftçi Ümit Kartal (50), toprağa verildi.
Olay, dün gece saatlerinde Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ümit Kartal, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabaları Tayfur ve İzzettin K. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tayfur ve İzzettin K., yanlarındaki sopalarla Kartal'a vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ümit Kartal, yakınları tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisine alınan Kartal, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından polis şüpheliler Tayfur ve İzzettin K.'yi gözaltına aldı.
Ümit Kartal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kartal'ın cenazesi, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:23 Kaynak: DHA
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