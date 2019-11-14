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Akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

7 saat önce

Akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölüBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]

Akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Karacabey'e bağlı Dağesemen Mahallesi'nde meydana geldi İstanbul'dan Karacabey'e gelen Dağıstan Çoban ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabaları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen iki taraf, ifadeleri alındıktan bir müddet sonra serbest bırakıldı. Serbest kalan iki taraf karakol yakınlarında bulunan Ulu Camii önünde tekrar karşılaştı. Karşılaşan iki taraf yeniden kavgaya tutuştu. Kavga esnasında yanında bulunan bıçağı çeken Serhat Çoban (17), amcasının oğlu Dağıstan Çoban'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerin gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan Çoban kurtarılamadı. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Serhat Çoban, ekipler tarından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Karacabey, Dağıstan, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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