Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

28.08.2022 12:43

Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi Kayagözü mezrasında yaşandı. Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada daha yeni evlendiği öğrenilen 24 yaşındaki Hasan H. olay yerinde hayatını kaybederken, Adnan H., Mustafa H., Muzaffer H. ve Safiye H. ise yaralandı. Yaralılar özel araçlar ile olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, mezrada geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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