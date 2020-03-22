Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi - Son Dakika

Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi

6 saat önce

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasına devriye gezen polis ekipleri müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi, System.String[]

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasına devriye gezen polis ekipleri müdahalesi ile büyümeden önlendi.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken o esnada devriye görevi yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bularak olay yerine takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Bir birinden şikayetçi olan şahıslar karakola götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:43 Kaynak: İHA

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