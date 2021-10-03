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Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı

03.10.2021 09:49

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akraba olduğu ortaya çıkan çocukların tartışması sonucu ailelerin de katıldığı kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta iddiaya göre Kadir Z. (21) eşi Seda Z. ile kuzeni olduğu Demet Kaçan (29) arasında çocuklar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek pompalı tüfeği aldı.

POMPALI İLE ATEŞ AÇTI

Balkona çıkan Kadir Z. pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda, Demet Kaçan, Serdar K.(35), Gamze K. (32) ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda, Kadir Z. ile Şahin K. ise darp neticesinde yaralandı. Mahalleli tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin K. adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demet Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Demet Kaçan'ın ise hastane önünde bekleyen yakınları acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Kaçan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINDA

Öte yandan, ilçe ekiplerinin yanı sıra adrese sevk edilen çevik kuvvet polislerince de bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastane bahçesinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, suç aleti ile birlikte yakalanan Kadir Z. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Örnekköy, Şahin K, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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