Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.


Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertlerinden Abdullah A.'nın Örnek Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılaşmalarının ardından tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek Ömer A, Yaşar A, Hülya A. ile Hüseyin A'yı yaraladı.


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yaralılardan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken cinayet zanlısı Abdullah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan Yaşar ve Ömer A. ile Abdullah A'nın amca çocukları olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Beyyazı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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