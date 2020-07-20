Akrabaların taşlı, sopalı kavgası - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, polis tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi Çolaklar altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen Onur G., yanında 4 arkadaşıyla birlikte daha önceden aralarında husumet bulunan akrabası Özer K.'nin evine gitti. Özer K., yaşanan tartışmanın ardından kendi aracına binerek karakola gitmek için yola çıktı. Onur G. ve arkadaşları, otomobilleriyle Özer K.'nin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. Çıkan kavgaya sesler üzerine dışarı çıkan Özer K.'nin yakınları da katıldı. Sopa ve bıçakla yaralanan Özer K., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.Kavgada hafif yaralanan Onur G. ve arkadaşları da Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.