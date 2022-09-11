Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika
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Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 yaralı

11.09.2022 20:37
Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Furkan F., çıkan tartışmanın ardından anneannesi, teyzesi ve dayısına kurşun yağdırdı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Furkan F., çıkan tartışmanın ardından anneannesi, teyzesi ve dayısına kurşun yağdırdı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesinde meydana geldi. Furkan F. aralarında husumet bulunan anneannesinin evine gitti. Burada Furkan F. ile anneannesi Ayşe S., teyzesi Havva S. ve dayısı Turgut S. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, Furkan F. yanında getirdiği tabancayla, evlerinin kapısının önünde oturan anneannesi, teyzesi ve dayısına kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, Furkan F. ise kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika
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