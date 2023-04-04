Akrabalarını eve bırakmadılar diye öldürmüş - Son Dakika
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Akrabalarını eve bırakmadılar diye öldürmüş

04.04.2023 11:16
Akrabalarını eve bırakmadılar diye öldürmüş

Eskişehir'de 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan olayla ilgili tutuklanan 3 sanık hakkında düzenlenen iddianamede sanıkların ikişer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Eskişehir'de 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan olayla ilgili tutuklanan 3 sanık hakkında düzenlenen iddianamede sanıkların ikişer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta25 Eylül 2022 tarihinde Beytocan A, iddiaya göre olay yerine geldikleri 26 AFM 477 plakalı araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şenel ve Polat Gezgin'e ateş açtı. Ağır yaralı olarak kentteki hastanelere sevk edilen Volkan Şenel ve Polat Gezgin hayatını kaybetti. Geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalandı. Cinayet şüphelileri Beytocan A, kardeşi Baran A. ve babaları İsmail A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklar hakkında Volkan Şenel ve Polat Gezgin'i 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanıkların, kavga esnasında evin önünde bulunan diğer akrabaları Erhan Ş'yi kasten yaralamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi.

Kavgayı, eve bırakmama meselesi başlattı

İddianamede, olaydan önceki gece sanık Beytocan A'nın maktullerle Polat Gezgin'in arabasında alkol alarak gezdiği, kendisini eve bırakmadıkları için yürüyerek evine gittiği sırada bekçiler tarafından durdurulduğu, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca nedeniyle hakkında işlem yapılması için götürüldüğü karakolda geceyi nezarette geçirdiği yer aldı. Kavganın, eve bırakmama meselesi yüzünden çıktığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabalarını eve bırakmadılar diye öldürmüş - Son Dakika


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