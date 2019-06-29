Akrabalarını yatırım vaadiyle 3 milyon lira dolandırıp kaçtı

KAYSERİ'de, yatırım yapacağını söyleyerek bankadan kredi çektirdiği, birbirinden habersiz 15 akrabasını yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen Hasan K. (42), kayıplara karıştı. Bazıları, kredi borçlarını ödeyebilmek için evlerini ve arazilerini satarken, aileler, Hasan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.İncesu ilçesi Küllü Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hasan K., 2016 yılında yatırım yapacağını söyleyerek birbirinden habersiz 15 akrabasından yardım istedi. Çiftçi ve işçi olan akrabaları da Hasan K.'ye yardımcı olmayı kabul etti. Hasan K., farklı zamanlarda eski sanayi bölgesindeki bir bankaya çağırdığı 15 akrabasına, kefilsiz ve ipoteksiz olarak toplam 3 milyon TL kredi çektirdi. Para ile tarım aletleri ve tarla alacağını belirten Hasan K., borcunu da kısa sürede ödeyeceğini söyledi. Hasan K., 2017 yılında ise ailesiyle birlikte ortadan kayboldu. Hasan K.'ya ulaşamadıklarını ve kredilerini ödeyemediklerini belirten aileler, evlerini ve tarlalarını satışa çıkardı. Bazı ailelerin ev ve arsalarına ise el konuldu. Mağdur aileler, Hasan K.'nın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.'ÇEKİLEN KREDİLERİN TAMAMI USULSÜZ'Mağdur ailelerin avukatı Zekeriya Onur Özkan, köylülere usulsüz yollarla kredi çektirildiğini belirterek, "Asgari ücretle çalışan müvekkillerim, akrabalık ilişkisine dayanarak kredi çekmiştir. Bu kredi, banka müdürünün de vasıtasıyla çekilmiştir. Bir usulsüzlük mevcuttur. Köyümüzün yarısı banka aracılığıyla alınmıştır ve icra yoluyla satılıktır. Biz hukuki yollara başvurduk. Türk adaletine güveniyoruz. Küllü Mahallesi ve diğer mahallerden de şikayetlerin olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 3 milyon liralık bir durum söz konusudur. Kredi çekilirken de ipotek ve kefil söz konusu olmadan çekilmiştir. Kredinin tamamı usulsüzdür. Özellikle akrabaları seçmişlerdir. Hiç kimsenin birbirinden haberi yok" diye konuştu.'BORÇ PARA BULARAK İCRADAN EVİMİ GERİ SATIN ALDIM'Kayınbiraderi Hasan K.'ye 400 bin TL çekerek, yatırım yapması için veren 3 çocuk babası işçi Galip Bilik ise evinin icra yoluyla satıldığını ve borç para bularak evini tekrar satın aldığını söyledi. Bilik, "Kayınbiraderim ekim dikim yaptığından dolayı ve tarla alacağından dolayı krediye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sicilimin temiz olmasından dolayı da benim üzerimden kredi çekmek istediğini söyledi. Biz de yardımcı olmak adına kendisine kredi çektik. Gelin görün ki kredi ödenmedi. Birçok kişi de bu şekilde mağdur edildi. İcradan evim satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan evimi geri alabilmek için borç para aramak zorunda kaldım. Eş dost sayesinde bulabildiğim paralarla kendi evimi geri alabildim. Borcum bitmedi ve maaşımdan her ay kesilen bir ücret var. Bunun da mağduriyetini yaşıyoruz. Kayınbiraderim bize sürekli parayı ödeyeceğini dile getiriyordu. İyi niyetimizden yardımcı olabilmek için bu kadar bekledik. Gördük ki biz çok ciddi anlamda dolandırıldığımızı anladık. O yüzden mahkemeye başvurduk" dedi.'HEM BENİ, HEM DE OĞLUMU DOLANDIRDI'Kredi borçlarını ödemek için tarlasını sattığını belirten Salih Kocabey de kendisi gibi oğlunun da dolandırıldığını ifade ederek, "60 bin TL kredi çektim. 'Yıllık 26 bin TL ödeme şartıyla geri ödeyeceğim' dediği parayı, ödemedi. Ben tarlamı sattım ve gerekli olan taksiti ödedim. İkinci taksitini de Ağustos ayının 8'inde ödeyeceğim. Beni mağdur etti. Çevre köyleri de dolandırmışlar. 'Makine ve traktör alacağım' diye beni kandırdı. Çocuğumu da mağdur etti. Ben bir emekliyim. Maaşımın yarısı bankaya kredi olarak kesiliyor. Çocuğumun maaşından 1400 TL para kesiliyor" diye konuştu.Hasan K. için 100 bin TL kredi çeken Mustafa Kocabey ise, kredi borçlarını ödeyemediği için eşiyle boşanma aşamasına geldiğini söyledi.

- Kayseri