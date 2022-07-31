Düğüne giden genç, annesinin aldığı notları görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Annenin oğluna "kız beğendiği" ortaya çıktı... - Son Dakika
Üye Girişi

Düğüne giden genç, annesinin aldığı notları görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Annenin oğluna "kız beğendiği" ortaya çıktı...

31.07.2022 10:36

Bir genç, akrabalarının düğününde yaşadığı anıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcıların büyük ilgisini çeken hikayede genç, yanındaki annesinin düğünde beğendiği kızları not aldığını ve bunu fark etmesinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığından bahsetti.

Ülkemizde düğün sırasında bekar gençlere gelin veya damat adayı bakmak yaygın bir gelenek olarak biliniyor. Fakat bekar bir oğlu olan anne, bu durumu biraz daha ileri taşıdı.

DÜĞÜN BOYUNCA NOT ALDI

Bir genç tarafından yapılan paylaşıma göre akrabalarının düğününe oğluyla giden anne, düğün boyunca etrafa bakarak elindeki kağıda bir şeyler karaladı. Ancak ne yazdığını kimseye göstermedi.

OĞLU KAFASINI ÇEVİRİNCE GÖRDÜ

Daha sonra annesinin ne yazdığını merak eden genç, kafasını çevirdiğinde kendisi için derlenen gelin adayları hakkındaki bilgileri gördü.

NOTTAKİ BİR DETAY KAHKAHAYA BOĞDU

Nottaki bir detay ise görenleri adeta kahkahaya boğdu. Söz konusu notta, "Tip 9/10. Çok güzel. Bizim oğlana bakmaz" ifadeleri yer aldı. Annenin not kağıdı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o not kağıdı:

Düğünde annesinin elindeki not kağıdına bakan genç, hayatının en şaşkın anını yaşadı
YORUMLAR
500
Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor

Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğüne giden genç, annesinin aldığı notları görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Annenin oğluna 'kız beğendiği' ortaya çıktı... - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:35:40. #1.13#
SON DAKİKA: Düğüne giden genç, annesinin aldığı notları görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Annenin oğluna "kız beğendiği" ortaya çıktı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement