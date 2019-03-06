Akrabalarının Ot Biçme Motorlarını Çaldılar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalarına ait ot biçme makinelerinin çalınması olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalarına ait ot biçme makinelerinin çalınması olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmantepe Mahallesi'nde Tuncay Ferman'a ait kullanılmayan binada bulunan 3 adet ot biçme motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, akrabalarına ait ot biçe motorlarını çalarak sattıkları tespit edilen A.Ö, T.F. ve A.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



(İHA)

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