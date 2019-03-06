Son Dakika Haberleri: Akrabalarının Ot Biçme Motorlarını Çaldılar

Akrabalarının Ot Biçme Motorlarını Çaldılar

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalarına ait ot biçme makinelerinin çalınması olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Akrabalarının Ot Biçme Motorlarını Çaldılar, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalarına ait ot biçme makinelerinin çalınması olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmantepe Mahallesi'nde Tuncay Ferman'a ait kullanılmayan binada bulunan 3 adet ot biçme motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, akrabalarına ait ot biçe motorlarını çalarak sattıkları tespit edilen A.Ö, T.F. ve A.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Güncel
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