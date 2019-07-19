Son Dakika Haberleri: Akrabalarıyla dertleştikten sonra kendisini astı
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Akrabalarıyla dertleştikten sonra kendisini astı

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası şahıs, akrabaları ile sohbet ettikten bir süre sonra evinde kendini asarak intihar etti.

Akrabalarıyla dertleştikten sonra kendisini astı, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası şahıs, akrabaları ile sohbet ettikten bir süre sonra evinde kendini asarak intihar etti.

Olay, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan 3 çocuk babası İlyas Yazgan (43) akrabaları ile sohbet ettikten sonra evine geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlyas Yazgan evinde kendini asarak intihar etti. Yakınları tarafından bulunan İlyas Yazgan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Yazgan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yazgan'ın cenazesi dün Darıca Yunus Emre Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
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