Akrabanım dedi, altın yüzüğü gasp etti - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yürüyüş yapan S.D.'nin (88) yanına gelip, akrabası olduğunu söyleyen E.C. (34), kadının parmağındaki altın yüzüğü gasp etti.

Olay, Kadirli ilçesi, Tufanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evinden yürüyüş yapmak için çıkan S.D.'nin yanına gelen erkek, ona akrabası olduğunu söyledi. S.D.'nin elinden tutarak yürüyen kişi, güvenlik kameralarının olmadığı bir noktaya geldiğinde parmağındaki altın yüzüğü gasp edip kaçtı. Parmağından yaralanan S.D., yardım isteyip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 180 dakikalık görüntü izleyen polis ekipleri, S.D.'nin elinden tutarak yürürken kameraya yansıyan şüphelinin E.C. olduğunu saptadı. Gözaltına alınan E.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.