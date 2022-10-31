Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın amca çocukları Mahmut İlhan olduğunu belirledi. Gözaltına alınan İlhan'ın yapılan üst aramasında, Nurhan İlhan'ın boynundan alındığı belirlenen 4 cumhuriyet altını da çıktı.

29 Ekim 'de saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de işlenen Nurhan İlhan cinayetinin 4 cumhuriyet altını için olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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