Mardin'de işlenen Nurhan İlhan cinayetinin 4 cumhuriyet altını için olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Mardin'de işlenen Nurhan İlhan cinayetinin 4 cumhuriyet altını için olduğu ortaya çıktı

31.10.2022 14:48

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, başına sert cisimle vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan akrabası Mahmut İlhan tutuklandı. Mahmut İlhan'ın, kadını 4 cumhuriyet altınını almak için öldürdüğü ortaya çıktı. Altınlar, katil zanlısının üzerinden çıktı.

29 Ekim'de saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.

Mardin'de kafasına sert cisimle vurulup öldürülen kadının 4 cumhuriyet aldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı

4 CUMHURİYET ALTINI ÇIKTI

Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın amca çocukları Mahmut İlhan olduğunu belirledi. Gözaltına alınan İlhan'ın yapılan üst aramasında, Nurhan İlhan'ın boynundan alındığı belirlenen 4 cumhuriyet altını da çıktı.

Mardin'de kafasına sert cisimle vurulup öldürülen kadının 4 cumhuriyet aldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı

"PARA İSTEDİM VERMEDİ"

Mahmut İlhan, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Saddam ekşioğlu: Allah rahmet eylesin oralar böyle olaylar gayet doğal eskiden 13 yaşındaki kızla 65 yaşındaki adamı evlendiriyorlardi şimdi biraz düzeldi ama huylu huyundan faz geçmez Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de işlenen Nurhan İlhan cinayetinin 4 cumhuriyet altını için olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de işlenen Nurhan İlhan cinayetinin 4 cumhuriyet altını için olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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