Mardin'de öldürülen kadının katili, akrabası çıktı! Bıçaklayıp altınlarını çalmış - Son Dakika
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Mardin'de öldürülen kadının katili, akrabası çıktı! Bıçaklayıp altınlarını çalmış

30.10.2022 13:18

Mardin'de meydana gelen olayda başına sert cisim ile vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan cinayeti ile ilgili akrabası M.İ. gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı sorguda suçunu itiraf eden M.İ., "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" ifadelerini kullandı.

Dün saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi.

"PARA VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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Kızıltepe, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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