İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de öldürülen kadının katili, akrabası çıktı! Bıçaklayıp altınlarını çalmış - Son Dakika

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