AKRABASI TARAFINDAN TABANCAYLA VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ADANA'da Ahmet Tarık Özdemir, tartıştığı akrabası H.A.D. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Özdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Tarık Özdemir ve akrabası Burak Yıldırım evdeyken Özdemir'in bir diğer akrabası H.A.D. eve geldi. H.A.D., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Yıldırım ve Özdemir'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.D. tabancayla ikiliye ateş açıp kaçtı. Vücudun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden iki kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Adana Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Tarık Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.