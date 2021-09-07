Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük - Son Dakika

Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük

Bursa'da yaşayan bir adam akrabasına kızıp, otomobili ile dükkanına daldı. Dükkanda büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü E.A. olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda akrabası ile tartışan E.A. kısa süre sonra dükkandan dışarı çıktı. Sinirini alamayan E.A., bindiği otomobili akrabasının çalıştığı eczane dükkanına sürdü. BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ Dükkanın camları büyük bir gürültü ile kırılırken, ilaçlar yerlere serildi. Dükkanda büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü E.A. olay yerinden kaçtı. EKİPLER HER YERDE ARIYOR Olay yerinde bir de orak bulunurken, polis ekipleri kaçan E.A.'nın bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. İşte olay yerinden kareler;

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