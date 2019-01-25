Akrabasını Bıçaklayıp Dakikalarca Ölmesini Beklemişti, Hakim Karşısına Çıktı

Kadıköy'de borç para yüzünden tartıştığı akrabasını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanık müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kadıköy'de borç para yüzünden tartıştığı akrabasını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanık müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada müşteki olarak dinlenen maktulün yeğeni, "Dayım ona yalvardı ancak boynuna bıçakla vurdu, sonra tekme attı. 'Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm' diyerek bıçakla bekledi" dedi. Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Kadıköy'de 18 Mayıs 2018 tarihinde iddiaya göre, Muhammet Deniz(36) ile akrabası İbrahim Yüce(33) arasında borç para yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Deniz, elindeki bıçakla İbrahim'in omuz ve sırf bölgesine vurmaya başladı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ancak Deniz, 'Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm' diyerek bıçakla bekledi. İbrahim Yüce'nin yeğeni Tayfun Yüce'yi de bıçaklayarak yaralayıp olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan İbrahim Yüce hayatını kaybetti.



Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammet Deniz hakkında "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Deniz cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden İbrahim Yüce'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



"Bıçağı korkutmak için salladım"



Duruşmada savunma yapan sanık, "Benim İbrahim'e herhangi bir borcum yoktur. Üzerime atılan iftiralar yalandır" diye konuştu. Aralarında para meselesi olduğunu anlatan sanık, "Olay günü yürüdüğüm esnada İbrahim ve Tayfun geldi. İbrahim kolumdan tuttu, enseme vurmaya başladı, sinkaflı küfürler etti. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra elini belime attı. Belimde bıçak vardı, onu çıkarmaya çalıştı. Başımı çevirdiğimde Tayfun başıma yumruk indirdi. Bıçağı da maktulle ben karşılıklı tutmuştuk. Onun çekmesiyle bıçak maktulün boynuna girdi. Tayfun arkadan bana vurmaya devam ettiği için arbede esnasında o da yaralandı. Sonra ikisi kaçmaya başladı. Onlar kaçınca ben de arabama doğru yürüyecektim. İbrahim tekrar üstüme doğru geldi, kendimi savunmaya çalıştım. Korkutmak için bıçağı salladım. Bıçak omzuna isabet etti. Tayfuna, 'ambulans çağırın' dedim. Polis geldi, olayı anlattım" dedi.



"'Bu burada ölecek, yardımcı olanı öldürürüm' diyerek bekledi"



Maktul İbrahim Yüce'nin yeğeni Tayfun Yüce, "Olay günü dayıma Muhammet'in bin 500 lira borcunu ödemediğini söyledim. İş yerini bilmiyordum, dayımdan beni götürmesini istedim. Daha sonra Muhammet'i gördük, dayım yanına gitti. Ben de peşinden gittim. Dayım sanığın kolundan tutarak, 'Hem paramızı vermiyorsun, hem de telefonlarımızı engelliyorsun' dedi. Muhammet direk maktule kafasıyla vurdu. O sırada belinden bıçağı çıkarıp dayımın boyun ve omuz bölgesinden rastgele bıçakladı. Dayım yaralandıktan sonra bu sefer benim üzerime gelerek, sol omzumdan bıçakladı. 'Dayı kaç bu bizi öldürecek' dedim, aşağı doğru kaçmaya başladık. Peşimizden küfür ederek koştu. Dayımı yakaladı, dayım ona yalvardı ancak sanık boynuna bıçağı vurdu. Sonra dayıma tekme attı. 'Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm' diyerek bıçakla bekledi. Sonra olay yerinden kaçtı. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu. İbrahim Yüce'nin ikiz kardeşi İsak Yüce, ablası Elvan Yüce de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



"Bu cani, benim oğlumu öldürdü"



Bunun üzerine söz alan maktulün babası gözyaşları içinde, "Bu cani benim oğluma işkence ederek öldürdü. Zerre kadar günahı yok benim çocuğumun" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Bıçaklı dehşet kamerada



Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Muhammet Deniz, İbrahim Yüce ve Tayfun Yüce arasında kovalamaca yaşandığı, Deniz'in peşlerinden koşarak tekme attığı görülüyor. Görüntülerde, sanığın elindeki bıçakla İbrahim Yüce'yi bıçakladığı, Yüce'nin yere düştüğü, sanığın bu sırada müdahale etmek isteyenleri uzaklaştırdığı, bir müddet başında beklediği ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

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