Akrabası tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Akrabası tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

Akrabası tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

18.05.2023 10:30

Samsun'da bir kişi, evinin önüne gelen akrabasına pompalı tüfekle ateş etti. Mermi boynuna isabet eden talihsiz adam, yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sarıözkan (52) aralarında husumet bulunan akrabası Adem Sarıözkan'a (40) bahçe kapısının yanında pompalı tüfekle ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Boynundan vurulan Adem Sarıözkan olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Sarıözkan jandarma tarafından gözaltına alındı. Adem Sarıözkan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldıktan sonra otopsi işlemleri için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Akrabasını evinin önünde tüfekle öldürdü
Kaynak: İHA
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Çarşamba, Çamlıca, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabası tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabası tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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