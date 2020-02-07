Akrabasını kurtarmaya gitti, 1 saat çığ altında kaldı - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan minibüsteki amcasının oğlunun kurtarmak isterken ikinci çığın altında kalan 56 yaşındaki Halit Yusufoğlu, kar altından 1 saat sonra kurtarıldığını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavisi süren Yusufoğlu, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çenesinde ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Yusufoğlu, olay günü akrabası Murat Kapağan'ın üzerine çığ düşen minibüste kaldığını duyduktan sonra yakınlarıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

"Sadece çığın gürültüsünü hatırlıyorum"

Olay yerinde yoğun tipi ve karın etkili olduğunu, bu nedenle insanların araçlardan bile çıkamadığını dile getiren Yusufoğlu, şunları kaydetti:

"Asker ve güvenlik korucuları sivil vatandaşların arama çalışmalarının yapıldığı sahaya girmelerine izin vermiyordu. Biz de araçlarımızdan inerek arama çalışmalarına katılmaya çalıştık. Aniden bir gürültü koptu. Olay anıyla ilgili sadece o sesi hatırlıyorum. Bir anda kar altında kaldım. Kendime geldiğimde birkaç kişinin beni karın altından çıkarmaya çalıştığını gördüm. Bir yakınımız aracıyla benimle 2 yaralıyı daha hastaneye getirdi. Kendimde değildim. O anla ilgili sadece çığın düştüğü sıradaki gürültüsünü hatırlıyorum."

Çığ altında 6 akrabasının hayatını kaybettiğini, 8'inin de yaralı olduğunu aktaran Yusufoğlu, "Akrabalarım hayatını kaybettiği için çığ altından kurtulduğuma sevinemedim. Allah'ın takdiri, kaderimizde bunu yaşamak varmış. Amcam oğlu Murat Kapağan, taziye için Van'a gelmişti. Minibüsle ilçeye dönerken çığa yakalandı. Kendisine çığın düştüğü gece ulaşılamamıştı. Biz de bunun üzerine yüzlerce akraba bölgeye gitmiştik." diye konuştu.

"Abim 1 saat çığ altında kaldı"

Kardeşi Nurettin Yusufoğlu da çığda 6 yakınını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti.

Çığ haberini televizyondan öğrendiğini anlatan Yusufoğlu, "Murat Kapağan'dan haber alamadığımız için yaralıların getirildiği hastaneye gittim. Kendisini orada bulamadık. Çığın altında kalmıştı. Ertesi gün arama çalışmalarına akrabalarımız gitti. Ben de Murat Kabağan'dan haber almak için hastaneye gittiğimde ikinci çığ haberini aldım. Abim ve akrabalarımız çığ altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri tarafından 1 saat sonra kurtarılarak hastaneye getirildi. O süre boyunca büyük bir korku yaşadık. Birçok akrabamızdan da haber alamıyorduk. Acımız çok büyük. 8 yaralımızın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerince dün yürütülen çalışmalar sırasında Murat Kapağan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.