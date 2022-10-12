AKRABASINI KURUSIKI TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI - Son Dakika
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AKRABASINI KURUSIKI TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

12.10.2022 21:28

BATMAN'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T. (26) isimli kadın, kasaplık yapan akrabası A.T.'yi (50) kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.

BATMAN'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T. (26) isimli kadın, kasaplık yapan akrabası A.T.'yi (50) kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T., akrabası olduğu öğrenilen A.T.'yi iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, M.T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKRABASINI KURUSIKI TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI - Son Dakika

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