Son Dakika Haberleri: Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü
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Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

6 saat önce

Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdüBatman'da, yolda yürüyen Rıfat B. (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi.

Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

Batman'da, yolda yürüyen Rıfat B. (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi. M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı önünde yürüyen Rıfat B.'ye arkasından yaklaşan M.B., tabancayla ateş etti. Kurşunun başına isabet ettiği Rıfat B., kanlar içinde yere yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rıfat B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat B.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, mobese kameralarından tespit ettiği M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.B., işlemleri için emniyete götürülürken, olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu.

Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

Batman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:27 Kaynak: DHA
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