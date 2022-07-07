Edinilen biliye göre olay, geçtiğimiz gece Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sultanşehir Sitesi'nde meydana geldi. Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ın silahından çıkar kurşun Koçak'ın akrabası olan Ahmet Turan Güneş 'in topuğundan hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası Güneş, Koçak'tan şikayetçi olmasa da İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma açılarak Koçak açığa alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Bağdat, Güneş, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı - Son Dakika

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