Akrabasını uyurken tabancayla vurup, öldürdü

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Kanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kanatlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma Tahir A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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