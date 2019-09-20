Son Dakika Haberleri: Akrabasını uyurken tabancayla vurup, öldürdü
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Akrabasını uyurken tabancayla vurup, öldürdü

54 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Tahir A. (35), akrabası olduğu öğrenilen Ramazan Kanatlı'yı (75), uyurken tabancayla vurarak öldürdü.

Akrabasını uyurken tabancayla vurup, öldürdü, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Tahir A. (35), akrabası olduğu öğrenilen Ramazan Kanatlı'yı (75), uyurken tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bu sabah erken saatlerde kırsal Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir A., evine girdiği akrabası Ramazan Kanatlı'yı, yatağında uyuduğu sırada tabancayla vurdu. Olayın ardından evden çıkan Tahir A., çevredekilere Kanatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Kanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kanatlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma Tahir A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Çermik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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