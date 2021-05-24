Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü - Son Dakika

Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan akrabasını ziyarete giden Kahraman İnce (69), dengesini kaybederek 2'inci kattan düşüp hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan akrabasını ziyarete giden Kahraman İnce (69), dengesini kaybederek 2'inci kattan düşüp hayatını kaybetti. Olay Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan bir akrabasının yanına giden Kahraman İnce, bir anda dengesini kaybederek 2'inci kattan zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan İnce, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnce, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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