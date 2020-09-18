Akrabasının eşini darp ederek parasını alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Akrabasının eşini darp ederek parasını alan 2 şüpheli yakalandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde girdikleri evdeki kadını darp ederek kolunu kıran ve evde bulunan 85 bin TL'yi alan şüpheli 2 akrabadan biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Eylül 2020 günü Muradiye ilçesinde meydana gelen "Nitelikli Yağma" olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince mağdur B.Ö.'nün müracaatı alındığı belirtildi. Muradiye ilçesinde ikamet ettiğini, eşi E.Ö.'ün araç alım/satımı işleriyle uğraştığını ifade eden B.Ö., eşinin Van merkezde bulunduğu bir gece ikametinde iki çocuğuyla birlikte bulundukları esnada, yüzlerinde eşarp ve kar maskesi bulunan 2 şahsın geldiğini beyan etti. Gelen şahısların eşi tarafından satışı yapılan bir araca ait olan 85 bin TL parayı istediklerini ve parayı vermek istemediğini söyleyince de darp edilerek kolunu kırdıklarını dile getiren B.Ö., şahısların parayı alıp ikametten ayrıldıklarını söyledi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince alınan bilgiler çerçevesinde şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik mahalle ve sokak çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin mağdurun eşinin akrabaları olan Ercan Ö. ve F.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyonla ikametlerinde yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest, Ercan Ö. ise "Nitelikli Yağma" suçundan tutuklandı.