Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı

24.03.2022 10:24
Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabasının ev almak için biriktirdiği 20 bin lira parasını çalan şüpheli, çaldığı paralarla birlikte yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabasının ev almak için biriktirdiği 20 bin lira parasını çalan şüpheli, çaldığı paralarla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde S.G. isimli şahıs, ev almak için biriktirdiği 20 bin lira parasının yatak odasından çalındığını belirterek şikayekçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adreste inceleme yaptı. S.G. ile aynı binada ikamet eden eniştesi S.S.'den şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırma sırasında şüpheliyi, 20 bin lira nakit parayı ikametin dışına atarken yakaladı.

Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli S.S. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilirken, ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Kısım ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 17 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 15 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı. Olaylarda 5 çalıntı motosiklet ile 95 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. - MERSİN

Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı
Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı

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Asayiş Büro, Hırsızlık, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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