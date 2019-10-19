Son Dakika Haberleri: Akrabasının evinde yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Akrabasının evinde yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Akrabasının evinde yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

19 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akrabasının evinde yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 Temmuz 2016'dan bu yana Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek" suçlarından aranan M.Y'nin (32), ilçede akrabasının evinde saklandığı belirlenmiş, şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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