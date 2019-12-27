Akrabasının saldırısına uğrayan genç yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 17 yaşındaki bir genç, akrabası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki F.U. (17) sokakta yürürken akrabası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR