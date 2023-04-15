Telefonuna gelen mesajla büyük şok yaşadı! Oğlunun okulda uğradığı zorbalığı öğrenen anne isyan etti - Son Dakika
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Telefonuna gelen mesajla büyük şok yaşadı! Oğlunun okulda uğradığı zorbalığı öğrenen anne isyan etti

15.04.2023 17:43

Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin sınıfta diğer öğrencilerin zorbalığına uğradığı anlar anbean kameralara yansıdı. Telefonuna gelen devamsızlık mesajıyla oğlunun başından geçenleri öğrenen gözü yaşlı anne, "Keşke ölseydim de oğlumun bu yaşadıklarını görmeseydim. Ben bunların hesabının verilmesini istiyorum" diyerek isyan etti.

Olay, geçtiğimiz aylarda Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G., bazı öğrenciler tarafından çeşitli zamanlarda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldı. Bu olaylar sebebiyle içine kapanan ve ailesine yaşadığı durumu anlatmayan genç, son zamanlarda okula da gitmemeye başladı. Oğlunun okula gittiğini zanneden anne Sedef U. ise 12 Nisan'da telefonuna gelen devamsızlık mesajı sonrasında gerçeği öğrendi.

DEVAMSIZLIK MESAJI GELİNCE OLANLARI ÖĞRENDİ

"Sayın veli, öğrencinizin devamsızlık toplamı 51 gündür. Yönetmelik gereğince öğrenci, bir ders yılında 10 günden fazla özürsüz devamsızlık yaptığı için başarısız sayılacaktır" mesajı ile neye uğradığını şaşıran Sedef U., olup biteni oğluna sordu. Okulda yaşananları annesine söylemek istemeyen G., daha sonra ailesinin ısrarlarına dayanamayarak uğradığı zorbalığı anlattı. Oğlunun şiddette uğradığını öğrenen ve o görüntüleri izleyen annenin adeta dünyası başına yıkıldı. Hemen okul yönetimi ile iletişime geçen anne, aynı zamanda savcılığa da giderek suç duyurusunda bulundu.

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O ANLARI KAYDA ALMIŞLAR

17 yaşındaki gencin uğradığı zorbalık sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Öte yandan, okul yönetiminden yapılan açıklamada, olaya ilişkin disiplin ve adli sürecin başlatıldığı, hem okul hem de ilgili yetkililer tarafından konunun titizlikle incelendiği ve yapılanların cezasız kalmayacağı ifade edildi.

"7-8 AYDIR BANA YAPILMAYAN İŞKENCE YOK"

Açıklamalarda bulunan anne Sedef U., "Ben çocuğumun böyle şiddete maruz kaldığını bilmiyordum. 51 gün devamsızlığı varmış. Okuldan bana mesaj geldi. Ben çok kötü oldum. Çocuğum o gün eve geldi. 'Oğlum neden okula gitmiyorsun?' dedim, ağlamaya başladı. 'Sizin bilmedikleriniz var. Üstüme geliyorsunuz, gelmeyin' dedi. 'Oğlum biz senin aileniz, anlat' dedim. 'Beni okuldan alın' dedi. 'Anne, anlatırsam sen okula gelirsin. Bana kötü şeyler olacak diye korkuyorum' dedi. 'Anne 7-8 aydır bana yapılmayan işkence yok. Benimle dalga geçiyorlar, üstüme 4-5 kişi atlıyorlar, beni yere atıyorlar. Videoya çekip okul grubumuzda paylaşıyorlar' dedi. Çocuğumla dalga geçiyorlarmış. Oğlum okula gidemiyor tabii. Delikanlı, kendine yediremiyor. Psikolojik olarak yıkık bir durumda" dedi.

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"HESABININ VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Oğluna yapılanların cezasız kalmamasını isteyen anne, "Ben bunların hesabının verilmesini istiyorum. Oğlum müdür yardımcısına gitmiş, 'Ben şiddet görüyorum' demiş. Açık açık konuşmuş ona, artık ne kadar zoruna gittiyse. Müdür yardımcısı, 'Git oğlum o kişileri bana çağır' demiş. Oğlum çağırmaya gitmiş ama gelmemişler. Gelmeyince de bu işin peşi bırakılmış. Hiç sorgulamamış bile, araştırmamış" iddialarında bulundu.

"ÖĞRETMENLER BANA NEDEN HABER VERMEDİ?"

Oğlunun daha önce kendisinin bilgisi dahilinde devamsızlıkları olduğunu ancak şiddet olaylarından sonra bu sayının arttığını kaydeden Sedef U., "Oğlumun 25 gün gitmediği gün vardı, sildirmiştim. Bunun üstüne gitmediği günler olmuş. Sokakta dolaşıyormuş, maça gidiyormuş, kendini dışarıya veriyormuş. Bize de 'Ben okula gittim' diye söylüyormuş. Kendine yediremiyor delikanlı olarak. Eğitmenler bunun okula gitmediğini biliyor. Beni arayıp, hele sınavlar zamanında beni bilgilendirebilirdi. Sınava da girmedi. 8-9 tane sınav geçirdi, girmedi. Müdür ya da öğretmenler beni arayıp bilgilendirmedi. Beni sınavlar bittikten sonra aradılar. 'Oğlunuz kaldı okulda. Gelmedi, 51 gün oldu' diyerek beni arıyorlar. Benim çocuğuma sormuyorlar neyi vardı, neyi yoktu. Müdür yardımcısına söylemiş, niye peşine düşülmemiş?" diye konuştu.

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"VİDEOLARI TELEFONUNDA BULDUK"

Şiddet görüntülerini kızının ortaya çıkardığını söyleyen Sedef U., "Ablası kurcaladı telefonunu. Videoları o şekilde bulduk. Yoksa benim oğluma kalsa göstermiyordu. Çok kötü oldum. Ölmekten beter oldum. Keşke ölseydim de oğlumun bu yaşadıklarını görmeseydim. Allah kimsenin evladına vermesin. Çok kötü bir şeymiş. Bunları yaşatanların ceza almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Sedef U., suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Suç duyurusunda bulundum. Çocuk şubeye gittik, çocuğum ifade verdi. Görüntüleri de verdik" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM 'MÜHENDİS OLACAĞIM' DİYORDU, ŞU AN OKUMAK İSTEMİYOR"

17 yaşındaki oğlunun uğradığı şiddet sebebiyle artık okula gitmek istemediğini ifade eden Sedef U., "Benim çocuğumun hayaliyle oynadılar. Oğlum otomasyon bölümüne gidiyordu, 'Mühendis olacağım' diyordu. Oğlum şu an okumak istemiyor. Türkiye'nin genelinde bu var. Artık yeter, buna nokta konulmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Kocaeli, Oğlum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefonuna gelen mesajla büyük şok yaşadı! Oğlunun okulda uğradığı zorbalığı öğrenen anne isyan etti - Son Dakika


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