Akran zorbalığıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Akran zorbalığıyla ilgili inceleme başlatıldı

Akran zorbalığıyla ilgili inceleme başlatıldı
Son Güncelleme: 27.09.2023 10:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de yaşanan ve basında yer alan 'Akran zorbalığı sınır tanımıyor' başlıklı haberlerle ilgili inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. İhbar üzerine yapılan inceleme sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik tedbir kararları alınırken, suça karışan 3 çocuk hakkında da tedbir kararları alınması uygun görüldü. Bakanlık, davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere konu görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığa gelen ihbar üzerine ailelere yönelik inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığımıza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailelere yönelik inceleme süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun üstün yararı gereğince İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından olaya dair basına yansıyan video görüntülerine erişim engeli talep edilmiştir. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül, İzmir, Hukuk, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akran zorbalığıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü
10:11 Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor
10:02 A Milli Takım'dan gönderilir gönderilmez kendine kulüp buldu! Kadın futbolunda boy gösterecek
09:32 Türkiye'yi kana bulayacaktı! PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk, Irak'ta öldürüldü
09:31 Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
09:28 Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı
09:25 Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi
08:52 Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçilmesine destek verdi: Başka çare yok
08:46 Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü
08:41 Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 10:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Akran zorbalığıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement