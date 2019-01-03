Akranları İçin Atkı ve Bere Örüyorlar

Trabzon'da ilkokul öğrencilerinin tığ ve şiş kullanmadan ördükleri atkı ve bereler, kırsaldaki okullarda öğrenim gören akranlarını soğuk kış günlerinde ısıtacak.

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da ilkokul öğrencilerinin tığ ve şiş kullanmadan ördükleri atkı ve bereler, kırsaldaki okullarda öğrenim gören akranlarını soğuk kış günlerinde ısıtacak.



Kentte 2 yıldır hizmet veren özel okulda görev yapan sınıf öğretmeni Hürriyet Eyüpoğlu, bir örgü ipi firmasıyla birlikte başlattıkları "Çocuklar da Örüyor Projesi" kapsamında hazırlanan videoyu izledi.



Tığ ve şiş kullanmadan, tamamen parmaklar kullanılarak yapılan örgüyü öğrenen Eyüpoğlu, bu tekniği sınıfta öğrencilerine öğretti.



İlmekleri hazır olan iplerin birbiri içine geçirilerek hazırlanan örgülere, öğrenciler ilgi gösterdi.



Öğrencilerin, haftanın bir günü sınıfa getirdikleri iplerle ördükleri atkı, bere ve sabunluklar, kırsaldaki okullarda eğitim gören çocuklara armağan edilecek.



Okul Müdürü Cihan Kırış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay okulda bir proje geliştirerek çocuklara sorumluluk aşılamaya çalıştıklarını söyledi.



"Çocuklar da Örüyor" adlı projeyle amaçlarının, şiş kullanmadan çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçleri ve matematiğe ilgilerini artırmak olduğuna dikkati çeken Kırış, bir firmayla okul arasında yapılan proje kapsamında çocukların teknolojik aletlerden uzaklaşarak evde anne ve babalarıyla atkı, bere ve sabunluk ördüklerini ifade etti.



Kırış, çocukların emek vererek çeşitli ürünler ördüklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Ana sınıfından itibaren öğrencilerimiz, ilmekleri hazır iplerle parmaklarını kullanarak örgü örüyorlar. Bu projenin, Türkiye'deki bütün okullarda öğrencilerin gelişimi için uygulanması gerektiğine inanıyorum. Böylelikle öğrencilerin dikkat dağınıklığını da engellemiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde çocukların ördükleri kışlık ürünleri köy okulunda eğitim gören çocuklara hediye edeceğiz."



Sınıf öğretmeni Eyüpoğlu ise projeyi çocukların gelişimi açısından çok önemsediklerini vurgulayarak, onları iletişim araçlarından uzak tutmak, el ve göz koordinasyonlarını artırmak ve yardımlaşma gibi konularda bilinçlerini artırmayı amaçladıklarına işaret etti.



"İpler çok yumuşak, kolayca yapabiliyorum"



Anne ve babasına atkı ören Ecrin Durmuş, atkıyı nasıl ördüğünü anlatarak, diğer aile fertlerine de atkı öreceğini söyledi.



Lina Yaranlı da ailesine sabunluk ördüğünü anlatarak, "İpler çok yumuşak, kolayca yapabiliyorum. Köy okulundaki arkadaşlarıma da atkı öreceğim." dedi.

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