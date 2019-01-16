Son Dakika Haberleri: Akranları Yürümekte Zorluk Çekerken O Tonlarca Yükü Sırtında Taşıyor

Akranları Yürümekte Zorluk Çekerken O Tonlarca Yükü Sırtında Taşıyor

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 76 yaşındaki Mehmet Ali Dede, 56 yıldan beri hamallık yapıyor.

Akranları Yürümekte Zorluk Çekerken O Tonlarca Yükü Sırtında Taşıyor, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 76 yaşındaki Mehmet Ali Dede, 56 yıldan beri hamallık yapıyor. Günde 2-3 kamyon yem veya gübreyi indirip bindiren Ali Dede, ilerlemiş yaşına rağmen çalışkanlığıyla takdir topladı.

İvrindi'nin Kiraz köyünde doğup büyüyen, 4 çocuk babası Ali Dede, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Ali Dede, 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını söyledi. Dede, "Yaşım 76. Devamlı bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 20 yaşımda başladım. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Hamd olsun sağlığım iyi. Bu işi çok seviyorum. Sağlığım elverdiği müddetçe bu işe devam edeceğim" dedi.

Burhaniye Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Hanebakan da, "Kurumumuzda çalışmakta olan Mehmet Ali amcamız ilerlemiş yaşına rağmen çok çalışkan. 76 yaşında olmasına rağmen hamallık yapmakta. Azimli çalışmasından dolayı takdir ediyoruz. Günlük 2-3 kamyon yükü indirip sarabiliyor. Gençlere örnek olmasını diliyorum. Azimli çalışmasından dolayı onu tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

İvrindi, Cumhuriyet Mahallesi, Burhaniye, Ali Dede, Yaşam
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