Son Dakika Haberleri: Akrebe kızdı 50 dekar otluk araziyi yaktı
Son Dakika Güncel Haber

Akrebe kızdı 50 dekar otluk araziyi yaktı

1 saat önce

Kayseri'de evine akrep girmesine kızan kişinin bahçesinde yaktığı ateş, 50 dekarlık arazideki otları da küle çevirdi.

Akrebe kızdı 50 dekar otluk araziyi yaktı, System.String[]

Kayseri'de evine akrep girmesine kızan kişinin bahçesinde yaktığı ateş, 50 dekarlık arazideki otları da küle çevirdi.

İddiaya göre, Eğribucak Mahallesinde ikamet eden ve adı açıklanmayan kişi, evine akrep girdiği gerekçesiyle bahçesindeki otları ateşe verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin etrafındaki otluk araziye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 50 dekar alandaki otlar yandı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adebayor imza için Kayseri'ye geldi
ABD Savunma Bakanlığı'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 22:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akrebe kızdı 50 dekar otluk araziyi yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]